Число зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 86 тысяч 657. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 24 тысячи 737 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 309 тысяч 541), Испании (223 тысячи 578), Италии (218 тысяч 268), Великобритании (216 тысяч 525), России (198 тысяч 676), Франции (176 тысяч 782) и Германии (171 тысяча 324).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,3 миллиона, за сутки показатель вырос на 53 тысячи 897 человек.
В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 2 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 975, Узбекистане — 2 тысячи 349, Таджикистане — 612.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.