Число зараженных коронавирусом превысило 4 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 86 тысяч 657. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 24 тысячи 737 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 309 тысяч 541), Испании (223 тысячи 578), Италии (218 тысяч 268), Великобритании (216 тысяч 525), России (198 тысяч 676), Франции (176 тысяч 782) и Германии (171 тысяча 324).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,3 миллиона, за сутки показатель вырос на 53 тысячи 897 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 274 тысячи 898 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 423. В том числе в США скончались 78 тысяч 794 человека, Великобритании — 31 тысяча 662, в Италии — 30 тысяч 395, Испании — 26 тысяч 478, Франции — 26 тысяч 313.

В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 2 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 975, Узбекистане — 2 тысячи 349, Таджикистане — 612.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.