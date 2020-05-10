Минздрав ответил скептикам, которые не верят в существование коронавируса

Министерство здравоохранения Кыргызстана рекомендует носить маски. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, с 1 мая с облегчением режима ЧП отмечаются нарушения карантинно-санитарных норм.

«Просим вас не собираться толпами и строго соблюдать санитарные нормы. Случаи в Чаткале показывают опасность массовых сборов. Чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, необходимо строго соблюдать требования», — отметил замминистра.

Мы каждый день получаем информацию и узнаем новые обстоятельства про коронавирус. В общественных местах носите маски и придерживайтесь дистанции. Нурболот Усенбаев

Тем, кто не верит в существование вируса, замминистра посоветовал обратить внимание, сколько людей находится в инфекционных больницах страны.

«Скептики вируса должны обосновывать свою версию. Голословно говорить, что вируса нет, неправильно. Сколько больных в наших инфекционных больницах. Есть умершие от коронавируса», — заявил Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 1 тысяча 2 случая заболевания коронавирусом. Большая часть заразившихся вылечилась.