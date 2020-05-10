Президент поручил поддержать сферы экономики, пострадавшие от COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что в ходе встречи обсуждены меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской и платежной систем, стабильной макроэкономической ситуации в условиях влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.

Глава государства отметил важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, покупательской способности национальной валюты, макроэкономической стабильности в стране.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость поддержки сфер экономики, субъектов предпринимательства и населения, на которых оказали негативное влияние последствия распространения коронавирусной инфекции.

Президент обратил внимание на важность активизации работ по цифровизации банковских услуг, внедрению системы удаленной идентификации, позволяющей максимально перевести обслуживание клиентов на цифровые платформы и повысить удобства для них при получении услуг.

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов отметил, что в условиях ЧС и ЧП банковская и платежная системы продолжают бесперебойно осуществлять платежные, переводные операции и своевременно обеспечивают потребности сфер экономики и населения в банковских услугах и денежных средствах.

«Национальный банк рекомендовал финансово-кредитным организациям предоставить заемщикам отсрочку по кредитным платежам сроком не менее трех месяцев и запретил налагать штрафы и пени за просрочку платежей по кредиту, начислять и взимать комиссионные платежи при пересмотре условий кредитных договоров», — отметил Толкунбек Абдыгулов.

По информации председателя Национального банка, на сегодняшний день коммерческими банками в рамках предоставления послаблений заемщикам реструктуризировано 90 тысяч 151 кредит на общую сумму 58 миллиардов 100 миллионов сомов.