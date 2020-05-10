Президент поручил поддержать сферы экономики, пострадавшие от COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что в ходе встречи обсуждены меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской и платежной систем, стабильной макроэкономической ситуации в условиях влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику.
Глава государства отметил важность сохранения устойчивости финансово-банковской системы, покупательской способности национальной валюты, макроэкономической стабильности в стране.
Президент обратил внимание на важность активизации работ по цифровизации банковских услуг, внедрению системы удаленной идентификации, позволяющей максимально перевести обслуживание клиентов на цифровые платформы и повысить удобства для них при получении услуг.
Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов отметил, что в условиях ЧС и ЧП банковская и платежная системы продолжают бесперебойно осуществлять платежные, переводные операции и своевременно обеспечивают потребности сфер экономики и населения в банковских услугах и денежных средствах.
«Национальный банк рекомендовал финансово-кредитным организациям предоставить заемщикам отсрочку по кредитным платежам сроком не менее трех месяцев и запретил налагать штрафы и пени за просрочку платежей по кредиту, начислять и взимать комиссионные платежи при пересмотре условий кредитных договоров», — отметил Толкунбек Абдыгулов.
По информации председателя Национального банка, на сегодняшний день коммерческими банками в рамках предоставления послаблений заемщикам реструктуризировано 90 тысяч 151 кредит на общую сумму 58 миллиардов 100 миллионов сомов.