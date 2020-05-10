В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)

В Кыргызстане зарегистрировали 16 новых случаев коронавируса. Кроме того, COVID-19 диагностирован у 55 прибывших из Соль-Илецка (Оренбургская область). Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке два случая, в Джалал-Абадской области — 5, Чуйской — 1, Ошской — 3, Баткенской — 4, Нарынской — 1.

Сообщается также, что 542 человека, прибывших из Соль-Илецка, находятся на обсервации. У 55 выявили коронавирусную инфекцию. Они госпитализированы.

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 1 тысяча 2 случая заболевания коронавирусом. Большая часть заразившихся вылечилась.