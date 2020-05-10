Конфликт на границе. МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана

В связи с произошедшим 8 мая инцидентом на таджикско-кыргызском участке границы в МИД РТ был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков. Об этом сообщает МИД РТ.
Уточняется, что послу была вручена нота протеста МИД РТ из-за провокационных действий граждан и военнослужащих КР, приведших к вооруженному инциденту. По данным дипведомства, причиной инцидента стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведенный гражданином Кыргызстана, а также последовавшие действия пограничников КР, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры.
«Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана, в настоящее время находящиеся на госпитализации. В ходе беседы вся ответственность за обострение ситуации в приграничных районах была возложена на кыргызскую сторону. Было передано требование прекратить провокационные действия с использованием огнестрельного оружия, а также провести тщательное расследование инцидента, привлечь виновных лиц к ответственности», — указывается в сообщении.
Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.