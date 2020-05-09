В облздраве опровергли информацию о некачественных СИЗ у медиков

Информация о том, что медработники Чуйского района обеспечены некачественными защитными костюмами, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщила координатор по здравоохранению Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

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По ее словам, в организациях здравоохранения Чуйской области имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты. По приказу Минздрава на подтвержденный случай коронавирусом для госпитализации выезжают сотрудники скорой помощи, затем для проведения эпидемиологических работ по выявлению контактных лиц выезжает мобильная бригада в составе врача, эпидемиолога и медицинской сестры.

«Сотрудник, запечатленный на фото, не работает в организациях здравоохранения Чуйской области. Также мобильные бригады укомплектованы всеми СИЗ для проведения эпидемиологических работ. В организациях здравоохранения Чуйской области имеются: маски — 145 тысяч штук, защитные одноразовые костюмы — 4 тысячи 795 штук, защитные многоразовые костюмы — 2 тысячи 267 штук, респираторы — 16 тысяч 903 штуки, медицинские перчатки — 503 тысячи 784 штуки, бахилы — 46 тысяч 496 штук, защитные очки — 1 тысяча 650 штук», — сказала Бактыгуль Мамытова.