Число зараженных коронавирусом достигло почти 4 миллионов человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 91 тысячу 219. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 938 тысяч 80 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 283 тысячи 929), Испании (222 тысячи 857), Италии (217 тысяч 185), Великобритании (212 тысяч 629), России (187 тысяч 859), Франции (176 тысяч 202) и Германии (170 тысяч 588).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,3 миллиона, за сутки показатель вырос на 36 тысяч 245 человек.
В Кыргызстане на утро 9 мая зарегистрировали 906 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 834, Узбекистане — 2 тысячи 325, Таджикистане — 522.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.