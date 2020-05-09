Число зараженных коронавирусом достигло почти 4 миллионов человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 91 тысячу 219. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 938 тысяч 80 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 283 тысячи 929), Испании (222 тысячи 857), Италии (217 тысяч 185), Великобритании (212 тысяч 629), России (187 тысяч 859), Франции (176 тысяч 202) и Германии (170 тысяч 588).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,3 миллиона, за сутки показатель вырос на 36 тысяч 245 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 274 тысячи 898 человек. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 314. В том числе в США скончались 77 тысяч 180 человек, Великобритании — 31 тысяча 316, в Италии — 30 тысяч 201, Испании — 26 тысяч 299, Франции — 26 тысяч 233.

В Кыргызстане на утро 9 мая зарегистрировали 906 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 834, Узбекистане — 2 тысячи 325, Таджикистане — 522.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.