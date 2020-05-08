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Общество

Число зараженных медиков растет, а вопрос их безопасности до сих пор не решен

Для размещения мобильных бригад Бишкека определили базу и гостиницы. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения столичной мэрии Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, на вахтовый метод сотрудники мобильных бригад еще не переходили, поскольку приказ Министерства здравоохранения издан несколько дней назад.

«После этого мы издали внутренний приказ, чтобы директора центров семейной медицины провели работу по подготовке к переходу на вахтовый метод», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что было оптимизировано количество бригад — их будет 22. Принято решение об их выводе за пределы центров семейной медицины.

«Чтобы перейти на вахтовый метод, нам необходимо было определить базу, где сотрудники будут находиться и работать в течение дня. Всего 67 человек. Из них 60 — сотрудники мобильных бригад. Кроме того, там будет находится координатор, врач, специалист инфекционного контроля, обслуживающий персонал. Сегодня решение принято. Это один из интернатов, расположенных в столице. Мы провели комиссионный осмотр, сотрудники ЦГСЭН пишут рекомендации, которые необходимо соблюсти: чистые зоны, грязные и другие», — отметила она.

Кроме того, сегодня заключен договор с двумя гостиницами, в которых сотрудники мобильных бригад будут жить. «Заселение начнется завтра. Там же они будут завтракать и ужинать. Обед будет доставляться непосредственно на базу мобильных групп», — добавила она.

Напомним, ранее главный врач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщила, что врачам мобильных бригад Бишкека, которые работают с контактными лицами, не обеспечили условия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152256/
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