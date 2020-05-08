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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Национальном центре онкологии у сотрудника обнаружили коронавирус

В Национальном центре онкологии и гематологии зафиксировали случай заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, определены коллеги из числа близких контактов, у всех взяты мазки для ПЦР- исследования, все они будут находиться под наблюдением.

«Контактных из числа населения нет, так как врач находился в отпуске без содержания и не принимал пациентов. Кроме того, в центре до 10 мая отменен прием плановых больных», — отметили в штабе.

Эпидемиологические работы продолжаются, после проведения дезинфекционных работ центр заработает в штатном режиме.

Всего COVID-19 зарегистрирован у 226 медицинских работников. Из них 163 человека выздоровели, руководитель группы семейных врачей ЦСМ № 3 скончалась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152241/
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