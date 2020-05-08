Работники «РСК Банка» с коронавирусом не контактировали с клиентами

Сотрудники «РСК Банка», заразившиеся коронавирусом, не контактировали с коллективом и клиентами. Об этом сообщили в банке.

По словам его представителей, зараженный сотрудник Бишкекского офиса находился на удаленной работе с начала объявления режима ЧС и ЧП и не контактировал ни с клиентами, ни с коллективом. Он уже прошел лечение и сейчас находится дома.

«Работник Чаткальского филиала на данный момент проходит лечение в больнице города Каныш-Кыя. На сегодня других случаев заболевания среди работников банка нет», — отметили в «РСК Банке».