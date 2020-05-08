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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Больница в «Джале» работает, но принимает только экстренных больных

Детская больница в «Джале» принимает только экстренных больных со всей республики. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Она опровергла информацию, что больницу закрыли.

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«С начала эпидемии больница работает круглосуточно, принимает по экстренным показаниям детей и беременных со всей республики. В среднем в день поступает по 120-150 детей и 15-20 беременных», — отметила она.

Аида Исмаилова отметила, что на входе в больницу организованы санитарные пропусники, проводится термометрия, заполняется анкетник — откуда приехали, о контактах и другое. «Подозрительных пациентов изолируют в отдельные палаты, медперсонал, который работает с ними, постоянно сдает анализы на коронавирус. У всех они отрицательные», — отметила она.

Вице-премьер добавила, что пациентов с заболеваниями крови сейчас госпитализируют в корпус, расположенный в «Джале». В филиале Наццентра охраны материнства и детства, находящемся на улице Московской, приема пациентов нет.

Аида Исмаилова отметила, что родители пациентов и медработники филиала, у которых выявили коронавирус, перевели в Республиканскую инфекционную больницу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152193/
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