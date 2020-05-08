Конфликт между медиками и жителями Чаткала прокомментировал чиновник Минздрава

Конфликт между медиками и жителями Чаткальского района улажен. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Нурболот Усенбаев отметил, что нападения на медработников не было. Инцидент произошел из-за того, что человек не верил, что заразился. «Он чуть ли не забаррикадировался и не пускал медработников. Пришлось привлекать сотрудников милиции и подключать местные органы власти», — рассказал он.

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«Там было неприятие населением мероприятий, которые необходимо было провести. Когда жителей убедили, что это необходимо, они согласились. Мы провели все исследования. Они находятся на лечении, за контактными проводится наблюдение. Сельчане на домашнем карантине. Проводятся поиск контактировавших и установление причинно-следственных связей», — отметил он.

В Кыргызстане на сегодня подтвердили 906 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заразившихся вылечилась.