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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке лечатся 32 ребенка, зараженных коронавирусом

В Республиканской инфекционной клинической больнице города Бишкека 32 ребенка, зараженных коронавирусом, проходят лечение. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, у всех детей состояние стабильное, осложнений нет.

«Наблюдается легкое клиническое течение болезни. Опасности для здоровья детей нет», — сообщил заместитель министра здравоохранения.

Отметим, в Республиканском центре охраны материнства и детства заразились коронавирусом 24 ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152178/
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