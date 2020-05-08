В Бишкеке лечатся 32 ребенка, зараженных коронавирусом

В Республиканской инфекционной клинической больнице города Бишкека 32 ребенка, зараженных коронавирусом, проходят лечение. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, у всех детей состояние стабильное, осложнений нет.

«Наблюдается легкое клиническое течение болезни. Опасности для здоровья детей нет», — сообщил заместитель министра здравоохранения.

Отметим, в Республиканском центре охраны материнства и детства заразились коронавирусом 24 ребенка.