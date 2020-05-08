Россия вошла в пятерку стран с самым большим числом зараженных коронавирусом

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 91 тысячу 520. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 846 тысяч 861 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 256 тысяч 972), Испании (221 тысяча 447), Италии (215 тысяч 858), Великобритании (207 тысяч 977), России (177 тысяч 160), Франции (174 тысячи 918) и Германии (169 тысяч 430).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 1,3 миллиона, за сутки показатель вырос на 40 тысяч 392 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 269 тысяч 584 человека. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 753. В том числе в США скончались 75 тысяч 670 человек, Великобритании — 30 тысяч 689, в Италии — 29 тысяч 958, Испании — 26 тысяч 70, Франции — 25 тысяч 990.

В Кыргызстане зарегистрировали 906 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 578, Узбекистане — 2 тысячи 298, Таджикистане — 461.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.