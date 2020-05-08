Экипировка, маски, перчатки. Как президенты разных стран защищаются от COVID-19

В Кыргызстане продолжают спорить, нужно ли носить маски для защиты от нового коронавируса. Например, судя по всему, советники президента страны не рекомендуют ему использовать средства индивидуальной защиты — Сооронбай Жээнбеков появляется в общественных местах без них.
Сегодня глава государства принял участие в открытии в Бишкеке памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву вместе с мэром столицы Азизом Суракматовым. Глава государства традиционно был без маски. На этот раз градоначальник тоже решил не использовать какие-либо меры предосторожности.
Журналист 24.kg решил сравнить, как соблюдают санитарные нормы и надевают ли маски лидеры других государств.
В полной экипировке глава России Владимир Путин в марте посетил больницу в Коммунарке. Там лежат пациенты с коронавирусом.
Владимир Зеленский, президент Украины, в конце марта появился на внеочередном заседании Верховной рады в респираторе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также появляется на публике строго в медицинской маске.
Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 10 марта посетил Ухань, где зимой зафиксировали первоначальную вспышку коронавируса, надев маску. Отметим, что в городе постепенно стали ослаблять карантинные меры с середины марта, после того как в Китае прошли пик эпидемии.
Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи, на встречах и совещаниях тоже не забывает пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Глава Франции Эммануэль Макрон посетил фабрику по производству защитных масок. Передвигался по цеху в полной защите.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро даже в своем кабинете надевает респиратор. Фото сделали, когда посол России Сергей Мелик-Багдасаров вручал ему верительную грамоту.
В конце марта в Словакии новое правительство принесло присягу. Глава государства Зузана Чапутова и премьер-министр Игор Матович находились на церемонии в масках и перчатках.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме проводит регулярные брифинги по теме борьбы с COVID-19. Все присутствующие соблюдают необходимую дистанцию друг от друга, а сам президент не надевает маску.
Всемирная организация здравоохранения заявила: маски не гарантируют защиту от коронавируса, здоровым людям они не нужны и массовое распространение самодельных и дизайнерских масок не обосновано. Но кыргызстанцы выражают беспокойство, волнуясь за здоровье своего президента.