Экипировка, маски, перчатки. Как президенты разных стран защищаются от COVID-19

В Кыргызстане продолжают спорить, нужно ли носить маски для защиты от нового коронавируса. Например, судя по всему, советники президента страны не рекомендуют ему использовать средства индивидуальной защиты — Сооронбай Жээнбеков появляется в общественных местах без них.

Фото пресс-службы аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков проверяет работу мэрии по организации гумпомощи

Сегодня глава государства принял участие в открытии в Бишкеке памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву вместе с мэром столицы Азизом Суракматовым. Глава государства традиционно был без маски. На этот раз градоначальник тоже решил не использовать какие-либо меры предосторожности.

Журналист 24.kg решил сравнить, как соблюдают санитарные нормы и надевают ли маски лидеры других государств.

В полной экипировке глава России Владимир Путин в марте посетил больницу в Коммунарке. Там лежат пациенты с коронавирусом.

Фото из интернета. Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке в защитном костюме

Владимир Зеленский, президент Украины, в конце марта появился на внеочередном заседании Верховной рады в респираторе.

Фото из интернета. Владимир Зеленский на заседании Верховной рады

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также появляется на публике строго в медицинской маске.

Фото из интернета. Касым-Жомарт Токаев возле въезда в Нур-Султан

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 10 марта посетил Ухань, где зимой зафиксировали первоначальную вспышку коронавируса, надев маску. Отметим, что в городе постепенно стали ослаблять карантинные меры с середины марта, после того как в Китае прошли пик эпидемии​.



Фото из интернета. Си Цзиньпин посетил Ухань, где зимой зафиксировали первоначальную вспышку коронавируса

Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи, на встречах и совещаниях тоже не забывает пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Фото из интернета. Мун Чжэ Ин соблюдает санитарные нормы

Глава Франции Эммануэль Макрон посетил фабрику по производству защитных масок​. Передвигался по цеху в полной защите.

Фото из интернета. Эммануэль Макрон находится в цехе по производству масок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро даже в своем кабинете надевает респиратор. Фото сделали, когда посол России Сергей Мелик-Багдасаров вручал ему верительную грамоту.

Фото из интернета. Николас Мадуро принимает верительную грамоту от посла России

В конце марта в Словакии новое правительство принесло присягу. Глава государства Зузана Чапутова и премьер-министр Игор Матович находились на церемонии в масках и перчатках.

Фото из интернета. Зузана Чапутова и Игор Матович во время присяги нового правительства

Президент США Дональд Трамп в Белом доме проводит регулярные брифинги по теме борьбы с COVID-19. Все присутствующие соблюдают необходимую дистанцию друг от друга, а сам президент не надевает маску.

Фото из интернета. Дональд Трамп в Белом доме проводит регулярные брифинги

Всемирная организация здравоохранения

: маски не гарантируют защиту от коронавируса, здоровым людям они не нужны и массовое распространение самодельных и дизайнерских масок не обосновано. Но кыргызстанцы выражают беспокойство, волнуясь за здоровье своего президента.

Отметим, что