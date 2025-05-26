Лидеры на линии огня: как президенты стран ЦА справляются с кризисами

Центральная Азия, как и весь мир, во время фазового перехода или смены эпох переживает период сложных многоплановых вызовов и кризисов. Каждый из них становится проверкой на прочность для президентов стран региона. Их реакция на вызовы и кризисы отражает не только индивидуальные подходы к управлению, но и общее состояние институтов власти в регионе.

Садыр Жапаров (Кыргызстан): от хаоса к порядку

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Садыр Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года на волне массовых протестов, вызванных недовольством результатами парламентских выборов. Это был третий для Кыргызстана кризис транзита власти за 15 лет — и, возможно, самый стремительный.

Вызовы для Садыра Жапарова:

необходимость вернуть доверие к институтам власти после системного кризиса легитимности;

баланс между силовой вертикалью и обещанным «народным курсом»;

разрешение пограничных конфликтов с Таджикистаном, особенно в Баткенской области, где в 2021 и 2022 годах погибли десятки мирных жителей.

Ответ главы государства: усиление президентской власти через конституционную реформу, что позволило ускорить процесс принятия решений и сконцентрировать ответственность; активные реформы в секторе безопасности; многовекторная внешняя политика, в рамках которой, помимо укрепления отношений с Китаем, Турцией и Россией, происходит «перезагрузка» отношений с соседями по региону; решение проблем границы.

Касым-Жомарт Токаев (Казахстан): огонь январских протестов

В январе 2022 года Казахстан столкнулся с крупнейшим кризисом за всю свою постсоветскую историю: протесты, начавшиеся из-за роста цен на газ, переросли в массовые беспорядки.

Глава государства оказался перед необходимостью принять мгновенное решение: он отдал приказ стрелять «без предупреждения» и запросил помощь ОДКБ.

Вызовы для Касым-ЖомартаТокаева:

необходимость снижения влияния первого президента Нурсултана Назарбаева и его окружения (так называемого «старого Казахстана») на процессы, происходящие в стране;

восстановление доверия общества после январских событий («Кантара»);

проведение политических реформ на фоне разобщенности общества и казахских элит.

Ответ президента: перезагрузка политической системы — реформа Конституции, «дерусификация» части элит, лозунг «Новый Казахстан» и риторика социальной справедливости; постепенное вытеснение Нурсултана Назарбаева из публичного поля и устранение его самого и его сторонников из участия в политике и бизнесе республики; громкие посадки родственников первого президента и близких ему экс-высокопоставленных чиновников, а также фактическая национализация бизнес-ресурсов назарбаевской семьи, его дочерей и других родных.

Шавкат Мирзиеев (Узбекистан): протесты в Каракалпакстане и попытка госпереворота

Летом 2022 года в автономной Республике Каракалпакстан вспыхнули протесты против планируемых поправок в Конституцию, лишающих регион права на возможный выход из состава Узбекистана.

Реакция Шавката Мирзиеева была быстрой: он отменил спорные поправки и лично прибыл в Нукус.

Осенью 2024-го совершено покушение на бывшего руководителя департамента информационной политики администрации президента РУз, считающегося приближенным к старшей дочери Шавката Мирзиеева Саиде. Через месяц после покушения в стране произошла масштабная кадровая «чистка» в силовых структурах. В отставку отправлен в том числе и заместитель руководителя Государственной службы безопасности лидера Узбекистана Отабек Умаров — муж младшей дочери Шавката Мирзиеева Шахнозы. Наблюдатели и эксперты называют произошедшее крупнейшим внутренним конфликтом узбекских элит с момента прихода Мирзиеева к власти.

Вызовы для Шавката Мирзиеева:

удержание стабильности в условиях осторожной либерализации;

обеспечение баланса между центром и регионами, особенно в полиэтничных и исторически особых зонах;

обеспечение баланса внутри узбекских элит с учетом бизнес-интересов;

проведение экономических реформ без социальных потрясений.

Ответ президента: отступление от жесткой позиции в Каракалпакстане, демонстрация диалога с обществом, продолжение реформ в сферах бизнеса, образования и судебной системы, кадровая «чистка» силовых структур и изменение конфигурации в бизнес-элите.

Эмомали Рахмон (Таджикистан): конфликт в Горном Бадахшане и транзит власти

Президент Эмомали Рахмон — самый долго правящий лидер в регионе. Основной вызов последних лет — напряженность в Горно-Бадахшанской автономной области, где протесты 2021–2022 годов жестко подавлены.

Вызовы для Эмомали Рахмона:

управление межрегиональной напряженностью и клановыми интересами;

контроль над югом страны, примыкающим к Афганистану;

поддержание режима в условиях авторитарной усталости общества.

Ответ главы государства: применение силовых мер, зачистки и аресты лидеров протеста, усиление централизации власти; кадровые перестановки, призванные обеспечить устойчивость власти Эмомали Рахмона на фоне подготовки ее транзита от отца к сыну.

Сердар Бердымухамедов (Туркменистан): преемственность и тишина

Сын бывшего президента вступил в должность в 2022 году, сменив своего отца в условиях полной изоляции от внешнего мира.

Главный вызов: выжить в условиях глобальной изоляции и управлять республикой с жестко централизованной системой и отсутствием свободной информации.

Ответ президента: продолжение курса отца, сохранение культа личности и формального нейтралитета. Открытых кризисов не зафиксировано — отчасти из-за закрытости самой системы.

Резюме

Несмотря на геополитическую турбулентность и особенную подвижность как политических, так и экономических процессов на фоне смены мирового порядка, главам государств Центральной Азии удается справляться с кризисами и использовать возможности вызовов для укрепления своей власти.

Каждый из них по-своему соответствует глобальным трендам на политическое лидерство. Их реакции на вызовы и кризисы одновременно похожи и в то же время различаются в зависимости от психологических особенностей, бэкграунда и стиля управления.