Семь милиционеров в Нарынской области заразились коронавирусом

Среди новых выявленных случаев заражения коронавирусом семь человек — это милиционеры из Нарынской области. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, милиционеры контактируют с больными, поэтому у них высокий риск заражения.

«Процессы заражения наблюдаются у силовиков так же, как и у медицинских работников. Это связано с профессиональной деятельностью. Они так же работают в группах. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 895 случаев заражения. Из них 224 — медики, 27 — сотрудники силовых структур.