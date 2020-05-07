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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Семь милиционеров в Нарынской области заразились коронавирусом

Среди новых выявленных случаев заражения коронавирусом семь человек — это милиционеры из Нарынской области. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, милиционеры контактируют с больными, поэтому у них высокий риск заражения.

«Процессы заражения наблюдаются у силовиков так же, как и у медицинских работников. Это связано с профессиональной деятельностью. Они так же работают в группах. По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 895 случаев заражения. Из них 224 — медики, 27 — сотрудники силовых структур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152086/
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