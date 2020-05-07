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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

По последним более 50 фактам коронавируса источник заражения неизвестен

По последнему 51 случаю заражения коронавирусом продолжается работа по поиску источников инфекции. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, медики устанавливают факторы риска и пути передачи. По остальным случаям установлено, когда и как заразились люди.

Всего на сегодня контактными с зараженными коронавирусом признаны 4 тысячи 71 человек. Количество людей может изменяться в ходе эпидемиологических расследований. В обсервации по Кыргызстану находится 676 человек.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 895 случаев заражения. Большинство пациентов вылечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152076/
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