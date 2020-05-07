В Кыргызстане 7 зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На сегодня семь пациентов, у которых выявлен коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в том числе четыре человека находятся в реанимации. У 23 пациентов состояние здоровья оценивается как средней тяжести, в удовлетворительном состоянии находится 176. Всего в стационарах лечатся 246 человек, зараженных коронавирусом.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 895 случаев заражения. Большинство пациентов вылечились.