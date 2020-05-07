Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, выросло на 91 тысячу 517. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 755 тысяч 341 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 228 тысяч 603), Испании (220 тысяч 325), Италии (214 тысяч 457), Великобритании (202 тысячи 359), Франции (174 тысячи 224), Германии (168 тысяч 162) и России (165 тысяч 929).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,2 миллиона, за сутки показатель вырос на 37 тысяч 325 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 895 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 422, Узбекистане — 2 тысячи 233, Таджикистане — 379.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.