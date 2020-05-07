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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, выросло на 91 тысячу 517. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 755 тысяч 341 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 228 тысяч 603), Испании (220 тысяч 325), Италии (214 тысяч 457), Великобритании (202 тысячи 359), Франции (174 тысячи 224), Германии (168 тысяч 162) и России (165 тысяч 929).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,2 миллиона, за сутки показатель вырос на 37 тысяч 325 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 263 тысячи 831 человек. За сутки число смертей выросло на 6 тысяч 554. В том числе в США скончались 73 тысячи 431 человек, Великобритании — 30 тысяч 150, в Италии — 29 тысяч 684, Испании — 25 тысяч 857, Франции — 25 тысяч 812.

В Кыргызстане зарегистрировали 895 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 422, Узбекистане — 2 тысячи 233, Таджикистане — 379.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152072/
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