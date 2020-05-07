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Общество

Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержанных взяли под стражу

Подозреваемых в избиении мужчины в селе Бостери взяли под стражу. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что такое решение принял Иссык-Кульский районный суд. Подозреваемых заключили в СИЗО города Каракола на два месяца.

«По некоторым данным, оба подозреваемых сдались милиции сами. Кроме того, уголовное дело передано на расследование из районного управления в УВД Иссык-Кульской области», — сообщили редакции.

Напомним, что 20 апреля односельчане жестоко избили двух мужчин. Одного госпитализировали в реанимационное отделение Иссык-Кульской районной больницы, второй получил амбулаторную помощь. По факту возбудили уголовное дело. Ранее милиция задержала пятерых участников избиения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152065/
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