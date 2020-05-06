В Псковской области России 38 граждан Кыргызстана заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом кыргызстанцев, прибывших в Новосокольнический район Псковской области для работ на строительстве инфекционной больницы, увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает портал Север.Реалии со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука

Отмечается, что кыргызстанцы прибыли в Псковскую область, по разным данным, 21 или 22 апреля. Губернатор Михаил Ведерников сообщал о приезде 41 рабочего. Официально коронавирус был подтвержден у 16 из них.

Ранее МИД Кыргызстана сообщал, что по состоянию на первые числа апреля 31 кыргызстанец, находящийся за рубежом, инфицирован COVID-19.