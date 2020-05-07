Информацию о зараженных на сайте о COVID-19 в Кыргызстане подкорректируют

Специалисты приступили к работе над отображаемой информацией на сайте Covid.kg. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Читайте по теме На сайте о COVID-19 в Кыргызстане расходятся данные о зараженных и излечившихся

По его данным, большее количество излечившихся от COVID-19 в сравнении с информацией о зараженных связано с тем, что в данных районах находятся крупные больницы, в которые поступают граждане с других районов, нуждающиеся в лечении.

«Например, в городе Оше находятся две крупные больницы областного уровня. В Оше выявили 113 случаев заражения, выздоровело — 117, разница в 4 случая выздоровления — это пациенты из других районов, которых поместили в больницы южной столицы», — сказали в штабе.

При этом, учитывая обращения пользователей ресурса Сovid.kg, специалисты приступили к работе по корректировке отображаемой информации для полного восприятия ситуации.



Напомним, читатель 24.kg сообщил, что на официальном сайте о коронавирусе в Кыргызстане неправильно сопоставляют число зараженных и тех, кто излечился.