«Доктора говорят». Минздрав открывает рубрику на своей странице в Facebook

Министерство здравоохранения совместно с SALAMAT.club открывает рубрику «Доктора говорят». Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что в рубрике подписчики узнают о проводимых работах в организациях здравоохранения, увидят интервью как светил медицины, так и обычных врачей.

Первым героем рубрики стал главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмазбек Кубатбеков, который рассказал о работе центра и что изменилось в период пандемии.

«Наших героев читатели смогут выбирать сами, написав в комментариях, о работе какой больницы они хотели бы услышать, задать вопросы героям», — отметили в ведомстве.