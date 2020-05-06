В городе Ош сегодня приняли эстафету Победы

Сегодня пограничники Оша приняли эстафету Победы из Бишкека. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, международная акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 5 февраля сразу по двум направлениям — в городах Бресте и Мурманске, проходит вдоль внешних границ стран СНГ. Участники пробега посетят​ памятные места в десяти государствах.

«Эстафета является символическим напоминанием поколениям о мужестве и героизме воинов, которые ценой жизни отстояли свободу и независимость Отечества. Это память о наших отцах, дедах и матерях, которые совсем юными уходили на фронт защищать Родину», — отмечают в ведомстве.

Эстафета Победы проходит со​ 2 по​ 7 мая в​ Бишкеке и Оше. Завтра на КПП «Бордобо» пограничники Кыргызстана передадут символ эстафеты Победы пограничникам Таджикистана.