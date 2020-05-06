Судебный процесс по событиям в Кой-Таше отложили на 11 мая. Об этом 24.kg сообщил авдокат обвиняемых Замир Жоошев.

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По его словам, по состоянию здоровья на процесс не смог явиться бывший президент Алмазбек Атамбаев. «У него до сих пор понижено артериальное давление. К тому же, из-за режима ЧП на процесс не явились два адвоката», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, судебные разбирательства по делу об освобождении Батукаева и событиям в Кой-Таше регулярно назначают и проводят.