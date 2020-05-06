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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число умерших после заражения коронавирусом превысило четверть миллиона человек

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 257 тысяч 277 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 767. В том числе в США скончались 71 тысяча 70 человек, Великобритании — 29 тысяч 501, в Италии — 29 тысяч 315, Испании — 25 тысяч 613, Франции — 25 тысяч 537.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 663 тысячи 824 человека. За сутки показатель вырос на 81 тысячу 355. Больше всего зараженных в США (1 миллион 204 тысячи 479), Испании (219 тысяч 329), Италии (213 тысяч 13), Великобритании (196 тысяч 243), Франции (170 тысяч 687), Германии (167 тысяч 7) и России (155 тысяч 370).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 1,2 миллиона, за сутки показатель вырос на 36 тысяч 716 человек.

В Кыргызстане зарегистрировали 871 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 205, Узбекистане — 2 тысячи 207, Таджикистане — 293.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151986/
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