У одного пассажира рейса Дубай — Бишкек выявлен коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, из новых 28 случаев СOVID-19 пять являются ввозными. Один из зараженных вирусом приехал из ОАЭ.

Отметим, последний рейс из Дубая прилетел 3 мая, перед вылетом власти ОАЭ бесплатно провели экпресс-тест кыргызстанцам. Очередной самолет с гражданами Кыргызстана планируется на 10 мая.

На 6 мая 2020 года в Кыргызстане зафиксирован 871 случай коронавируса.