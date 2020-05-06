В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина

За прошедшие сутки в Республиканской инфекционной больнице умерла 67-летняя женщина с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, у нее также диагностировали двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности и отек головного мозга.

«Пациентка помимо этого страдала циррозом печени с портальной гипертензией и экссудативным плевритом. Всего с диагнозом «коронавирусная инфекция» в стране умерло 12 человек», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня подтвердили 871 случай заболевания коронавирусом, 614 человек выздоровели.