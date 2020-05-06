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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Прибывших из Дубая жителей Иссык-Кульской области поместят в обсерватор

В Иссык-Кульской области людей, прибывших рейсом Дубай — Бишкек, поместят в обсерватор. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного представительства региона.

Уточняется, что 11 человек разместят в районных обсерваторах.

«Ранее у прибывших взяли анализы на коронавирус. Специальная комиссия определит, могут ли эти лица находиться на домашнем карантине. В случае если условия проживания граждан будут соответствовать требованиям, их отпустят домой», — отметили в полпредстве.

Напомним, что 3 мая в Кыргызстан прибыли 180 граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151968/
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