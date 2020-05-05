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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

За гумпомощь во время ЧП партии не привлечь к ответственности

«За раздачу продуктовых пакетов нуждающимся во время ЧП партии не смогут привлечь к ответу. Юридически это очень сложно», — заявил 24.kg депутат Дастан Бекешев и объяснил почему.

По его словам, предвыборная кампания приостановлена и де-факто никакой агитации сейчас нет.

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«Вернее, то, что политорганизации еду развозят или подъезды моют, нельзя расценивать как агитацию или тем более подкуп, который наказывается не просто отстранением от гонки, но и уголовно. Выборы не объявлены, избирательная кампания не проводится. Территориальные избирательные комиссии, которые должны выносить предупреждения и разбирать нарушения, не работают. Оснований привлекать партии нет. Юридически не существует», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Однако он считает, что с морально-этической точки зрения это неправильно, когда политобъединения от своего имени развозят мешки с продуктами, украшенные партийным логотипом. «Но с другой — где доказательства, что эти пакеты не распространялись среди семей сотрудников партийного штаба? Или где аргументы, что члены партии, моя ступеньки в подъезде, скупают таким образом голоса? Время сейчас сложное, и все помогают», — отметил нардеп.

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Он добавил: чтобы избежать в будущем кривотолков, следует после отмены ЧП и ЧС объявить местные выборы и провести кампанию с нуля. «Это как один из вариантов. Хотя, я повторюсь, предъявить партиям нечего. Вот если они во время кампании продолжат муку дарить или картошку, тогда это грубое нарушение», — резюмировал Дастан Бекешев.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151965/
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