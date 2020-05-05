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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ПРООН открыла горячую линию. С какими проблемами обращаются

ПРООН открыла горячую линию с коротким номером 112 для бесплатных юридических консультаций. Об этом сообщил офис Программы развития ООН.

Горячая линия начала работать с 1 мая. Бесплатные юридические консультации оказывают квалифицированные юристы общественного объединения «Новые решения» на русском, кыргызском и английском языках.

Горячая линия работает с 8.00 до 20.00, кроме воскресенья.

Наиболее актуальными правовыми вопросами на сегодня являются неисполнение договорных обязательств, освобождение от ответственности в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Много звонков поступает по поводу незаконного увольнения или предоставления отпуска без содержания, невыплаты пособий и неисполнения гарантий, предусмотренных трудовым законодательством республики.

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Обращаются по сдаче налоговых отчетов. Много вопросов, связанных с приостановлением предпринимательской деятельности, в том числе на патентной основе. Требуются консультации и по расторжению брака, семейному насилию, воспитанию детей. 

По привлечению к ответственности за нарушение правил режима ЧП, нарушению противоэпидемиологических норм, распространению информации, не соответствующей действительности, превышению служебных полномочий. Жалуются и адвокаты, что в условиях ЧП не могут исполнять свои профессиональные обязанности. 

В ПРООН 24.kg пояснили, что пока данных, сколько с 1 по 5 мая поступило звонков, нет. Их обрабатывают. В международной организации подчеркнули, что, вероятно, откроют еще одну линию для обращений граждан. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151950/
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