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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Погибшего от коронавируса врача ЦСМ не сразу госпитализировали в больницу

Погибшую от коронавируса завотделением ЦСМ № 3 Жузум Кокумбаеву госпитализировали не сразу. Об этом 24.kg сообщил директор Объединенного центра семейной медицины Первомайского района Жыргалбек Савданбеков.

По его словам, два раза анализы доктора показывали отрицательный результат.

«Несколько дней врач пролежала дома. Ее не брали в больницу, потому что был отрицательный анализ. Потом мобильная бригада добилась ее госпитализации. Кроме того, есть и сбои со сдачей ПЦР-анализов. В ЦСМ № 13 коронавирусом заразались 12 человек, анализы еще двух проверяются», — рассказал Жыргалбек Савданбеков.

Напомним, что заведующая отделением ЦСМ № 3 Жузум Кокумбаева скончалась 2 маяЕй было 58 лет. У нее остались двое детей. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151948/
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