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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Соль-Илецке остались 70 граждан Кыргызстана. Не согласились бросать машины

В городе Соль-Илецке (Оренбургская область Российской Федерации) остались еще 70 граждан Кыргызстана. Они отказались бросать свои машины и объявили, что будут ждать открытия границы с Казахстаном. Об этом сообщил штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве КР в РФ.

По его данным, из Оренбургской области вывезли 519 кыргызстанцев в сопровождении медицинских работников на девяти специальных автобусах, из которых семь оплатило правительство КР, а два предоставили на коммерческой основе.

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«Для оставшихся автомашин кыргызстанцев правительство Оренбургской области бесплатно выделило стоянку военной части. К сожалению, несмотря на разъяснения консула посольства КР в РФ и активистов кыргызской диаспоры, на месте остались 70 граждан с машинами, ожидая открытия границы Казахстана», — уточнили в штабе.

Решается вопрос и с 300 кыргызстанцами, которые находились на въезде в город Бузулук Оренбургской области. Из них 155 человек, включая, прежде всего, беременных женщин, несовершеннолетних детей, пожилых, на этих же автобусах отправлены на родину. Таким образом, ситуация в Соль-Илецке и Бузулуке в основном урегулирована.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151941/
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