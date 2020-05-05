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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 251 тысячу 510 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 40. В том числе в США скончались 68 тысяч 922 человека, в Италии — 29 тысяч 79, Великобритании — 28 тысяч 809, Испании — 25 тысяч 428, Франции — 25 тысяч 204.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 582 тысячи 469 человек. За сутки показатель вырос на 75 тысяч 740. Больше всего зараженных в США (1 миллион 180 тысяч 288), Испании (218 тысяч 11), Италии (211 тысяч 938), Великобритании (191 тысяча 832), Франции (169 тысяч 583), Германии (166 тысяч 152) и России (145 тысяч 268).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 1,2 миллиона, за сутки показатель вырос на 37 тысяч 302 человека.

В Кыргызстане зарегистрировали 843 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 4 тысячи 49, Узбекистане — 2 тысячи 189, Таджикистане — 230.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151912/
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