В Бишкеке от коронавируса скончался еще один пациент

В Бишкеке от коронавируса скончался пациент Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, 69-летний мужчина скончался вчера.

«У пациента была пневмония и он получал лечение. После того как выявился коронавирус, его перевели в инфекционную больницу. Известно, что его дочь работала в ЦСМ № 3, но у нее был отрицательный результат анализа на COVID», — сказал Нурболот Усенбаев.

Отметим, что всего в Кыргызстане зарегистровано 843 заболевших коронавирусом.