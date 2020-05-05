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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке от коронавируса скончался еще один пациент

В Бишкеке от коронавируса скончался пациент Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, 69-летний мужчина скончался вчера.

«У пациента была пневмония и он получал лечение. После того как выявился коронавирус, его перевели в инфекционную больницу. Известно, что его дочь работала в ЦСМ № 3, но у нее был отрицательный результат анализа на COVID», — сказал Нурболот Усенбаев.

Отметим, что всего в Кыргызстане зарегистровано 843 заболевших коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151910/
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