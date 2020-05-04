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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия COVID-19 может продлиться до 2022 года и развиваться по трем сценариям

Пандемия коронавируса может продлиться от 18 до 24 месяцев. Взять ее под контроль удастся, только когда две трети населения планеты выработают иммунитет, говорится в докладе Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDRAP) университета Миннесоты.

Исследователи прогнозируют, что постепенное снятие карантина может привести к новым вспышкам CОVID-19. Они объяснили, что COVID-19 оказался заразнее гриппа и, вероятно, продолжит циркулировать после первой волны заболеваний, которая пришлась на эту весну.

Исходя из данных о прошлых пандемиях, вспышка не прекратится до тех пор, пока до 70 процентов населения не приобретут иммунитет, говорится в докладе.

Специалисты CIDRAP предполагают, что пандемия может развиваться по одному из трех сценариев.

В первом случае первая волна пандемии пройдет весной 2020 года, а за ней последуют волны поменьше. «Возникновение этих волн может варьироваться географически и будет зависеть от того, какие меры по смягчению последствий принимаются», — отмечают аналитики.

В этом случае пандемия пойдет на спад в 2021-м.

«Второй сценарий подразумевает спад заболеваемости весной текущего года и значительное ухудшение ситуации зимой — так развивалась пандемия испанского гриппа в 1918-м, которая унесла 50 миллионов жизней», — подчеркивается в докладе.

По третьему сценарию болезнь начнет затухать после весны 2020 года, новые случаи заболевания и смерти будут продолжаться, но без четкой волновой картины.

Согласно данным онлайн-карты, разработанной учеными, в мире на сегодня коронавирусом заразились 3 миллиона 506 тысяч 729 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 158 тысяч 41), Испании (217 тысяч 466), Италии (210 тысяч 717), Великобритании (187 тысяч 842), Франции (168 тысяч 925), Германии (165 тысяч 664) и России (134 тысячи 687).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151894/
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