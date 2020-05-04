Вернувшийся к обычной жизни город Ухань с высоты птичьего полета

Ухань с высоты птичьего полета. Кадры вернувшегося к жизни города опубликовал в своем Telegram-канале RT.

«В китайском городе, откуда началось распространение коронавируса, уже почти месяц нет новых случаев заболевания. Ранее провинция Хубэй снизила уровень коронавирусной угрозы с высшего до второго. В конце апреля стало известно, что в больницах Уханя не осталось ни одного пациента с COVID-19», — пишет RT.

Напомним, что новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.