В Бишкек вернулись кыргызстанцы из Украины, Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии

В Бишкек вернулись 29 кыргызстанцев из Украины, Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, граждане прибыли в Казахстан коммерческим чартерным авиарейсом по маршруту Киев — Будапешт — Тараз.

«Из Тараза кыргызстанцы вывезены на специальном транспорте в Бишкек», — отметили в ведомстве.

В МИД сказали, что граждане вернулись благодаря взаимодействию с казахской стороной.

«Поиск возможных путей возвращения кыргызстанцев, находящихся в иностранных государствах, в том числе при поддержке и содействии стран-партнеров, продолжается», — добавили в ведомстве.