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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 55 тысяч 46 человек сняты в Кыргызстане с домашнего карантина

В Кыргызстане с домашнего карантина сняты 55 тысяч 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, всего в республике режим домашнего карантина прошли 83 тысячи 638 человек, из них под наблюдением остаются 28 тысяч 592.

В кабмине добавили: режим самоизоляции или домашнего карантина подразумевает за собой дачу лицом письменного обязательства, что оно не будет контактировать с третьими лицами.

«Однако имеются факты нарушения режима самоизоляции отдельными лицами, которые своими действиями ставят под угрозу не только жизнь и здоровье других лиц, но и эффективность принимаемых органами здравоохранения мер по борьбе с COVID-19», — отметили в правительстве.

В пресс-службе заявили, что за нарушение домашнего карантина привлечены к ответственности 45 человек.

«По статье 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР к ответственности привлечены восемь граждан, по статье 281 «Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для людей» — один. В рамках статьи 127-1 «Нарушение требований (правил) ограничительных мероприятий (карантина)» Кодекса о проступках к ответственности привлечены 11 человек, по статье 119-1 «Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения» — два. Материалы по ним направлены в суд. Согласно статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях, 23 человека привлечены к ответственности и оштрафованы на 3 тысячи сомов», — заметили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151877/
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