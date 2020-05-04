Введен запрет на въезд в Чаткальский район Джалал-Абадской области

Введен запрет на въезд в Чаткальский район. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

По его словам, в Чаткале выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом.

«С сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан в Чаткальский район. Работниками медицины и местного самоуправления проводится разъяснительная работа с местными жителями», — сообщил он.

Всего в области 118 зараженных коронавирусом, из них 105 вылечились, один человек умер. В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 830 случаев заражения COVID-19.