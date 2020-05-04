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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абаде могут усилить контроль в случае несоблюдения карантинных мер

В Джалал-Абаде могут усилить контроль и вернуть блокпосты в случае несоблюдения карантинных норм. Об этом на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов.

Он призвал жителей области придерживаться режима чрезвычайного положения и не выходить на улицу без надобности.

«После возобновления работы некоторых сфер деятельности увеличилось число людей на улице. Хочу напомнить, что ограничения на отдых, выход с детьми на улицу еще действуют. Если карантинные меры не будут соблюдены, то нам придется усилить контроль и вновь выставить блокпосты», — предупредил глава региона.

Нурболот Мирзахмедов обещает жителям региона в течение 10-15 дней полностью остановить распространение вируса в регионе.

«С вашей помощью нам удалось остановить распространение вируса в Сузакском районе и городе Джалал-Абаде. Все выздоровевшие выписаны из больниц. Сейчас новые случаи выявляются в Чаткальском районе. Если жители будут прислушиваться к нашим рекомендациям, то за короткое время мы добьемся результатов», — заявил он.

Отметим, первая вспышка коронавируса в Кыргызстане зафиксирована именно в Сузакском районе. На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 830 случаев заражения коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151856/
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