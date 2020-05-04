В Минздраве рассказали, как будет начисляться заработная плата медикам

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будет начисляться заработная плата медицинским и другим работникам организаций здравоохранения.

Как отметил на брифинге начальник юридического отдела ведомства Азамат Жумакеев, во время режима ЧП и ЧС организации здравоохранения работали в штатном режиме, при этом часть работников из группы риска — беременные, пенсионеры, имеющие хронические болезни отправлены на домашний карантин.

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«На основе статьи 170 Трудового кодекса КР принято распоряжение правительства об оплате труда работникам здравоохранения, не выполнившим нормы труда и должностные обязанности», — сообщил он.

По его словам, для исполнения распоряжения Минздрав выпустил приказ, на основании которого вышеуказанным лицам будут выплачены: гарантированная зарплата по основному месту работу не более одной ставки; выплата по результатам оценки работы на основе индикаторов и коэффициента трудового участия (согласно ППКР от 26.05.2011г. № 246); выплата по начисленным отпускным и листам временной нетрудоспособности, также другие доплаты при возникновении основания.

Азамат Жумакеев напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, при невыполнении норм труда по независящим от работодателя и работника причинам сохраняется не менее двух третей тарифной ставки оклада.

Госслужащим системы здравоохранения на период ЧП и ЧС, работающим дистанционно, зарплата будет выплачена с учетом оклада, надбавок за классный чин и выслугу лет, ученую степень и работу в высокогорных и отдаленных местностях, сообщили в Минздраве.