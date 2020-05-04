Каждый третий случай коронавируса в Бишкеке выявлен в жилых массивах

В жилых массивах Бишкека выявлено 69 больных коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

По ее словам, всего в столице лабораторно подтвержден 231 случай. «190 человек проживают по городским адресам, 41 — иногородние», — отметила она.

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Ранее Татьяна Кузнецова сообщила, что самое большое число зараженных зафиксировано в Ленинском районе — 82 человека, в Октябрьском — 45, Первомайском — 41, Свердловском — 21.

«69 зараженных проживают в 16 жилмассивах Бишкека. Больше всего случаев выявлено в «Арча-Бешике» (21), «Ак-Босого» (13), «Колмо» (11)», — отметила она.

Вице-мэр добавила, что из 231 зараженного — 163 были контактными лицами.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 830 случаев заражения коронавирусом.