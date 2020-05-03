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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Милиционера, охранявшего Минздрав, выписали из обсерватора

Сотрудника милиции, у которого выявили коронавирус, выписали из обсерватора. Об этом 24.kg сообщили в ГУГССО.

Уточняется, что мужчина две недели находился в обсерваторе.

«В день, когда у милиционера выявили коронавирус, 200 человек, которые с ним контактировали, проверили. Их разделили по группам. Проверка показала отрицательный результат у всех. Повторные анализы больного также показали отрицательный результат. Симптомов коронавируса у него не было», — сказали в ГУГССО.

Напомним, что в Минздраве сотрудница, болеющая коронавирусом, заразила милиционера, охраняющего здание ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151798/
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