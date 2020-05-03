В Кыргызстане у 67 процентов зараженных коронавирусом людей нет симптомов

В Кыргызстане у 67 процентов людей, зараженных коронавирусом, нет симптомов. Об этом на брифинге сообщил руководитель центра по контролю за вирусными инфекциями Зуридин Нурматов.

По его словам, такие данные показали лабораторные исследования.

«В больницу людей кладут в двух случаях: если есть клинические показатели и эпидемиологические показания. Необходимо понять, что даже если сейчас нет симптомов, они могут появиться потом», — сказал Зуридин Нурматов.

Он добавил, что некоторые страны практикуют лечение в домашних условиях, однако в Кыргызстане пациентов госпитализируют. Такие меры приняты исходя из местного менталитета.