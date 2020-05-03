Минздрав рассказал, чем болела умершая от коронавируса жительница Джалал-Абада

Жительница Джалал-Абада, умершая от коронавируса, приехала из Екатеринбурга. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, женщина прилетела 28 апреля и сутки находилась в обсервации.

«Обследование показало у пациентки наличие COVID-19. Ее направили в инфекционную больницу для прохождения лечения. Несмотря на все усилия, зарегистрирован летальный исход. У женщины помимо коронавируса была пневмония, дыхательная недостаточность, имелась ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность. Кроме того, пациентка страдала от сахарного диабета», — сказала Айнура Акматова.