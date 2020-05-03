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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Семье умершей от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатят компенсацию в миллион сомов

Семье заведующей отделением ЦСМ № 3, умершей от коронавируса, выплатят компенсацию в 1 миллион сомов. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

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По ее словам, сейчас готовится соответствующее распоряжение правительства.

«Врач была в контакте с одной сотрудницей ЦСМ. После подтверждения диагноза пациентка была госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. У Жузум Кокумбаевой были выявлены двусторонняя коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, отек головного мозга. У погибшей были и сопутствующие заболевания — кардиосклероз, гипертония», — сказала Айнура Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151754/
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