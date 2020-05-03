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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Акимиаты Бишкека помогут в получении пропусков

Акимиаты окажут помощь в получении пропусков по разрешенным видам деятельности в период ЧП предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, соответствующий приказ подписал комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

В муниципалитете отметили, что по поручению мэра Азиза Суракматова в каждом районе организована рабочая группа, телефоны горячей линии.

С вопросами можно обращаться на номера:

Ленинский район: 0312656896, 0508725767 (звонки и WhatsApp);
Первомайский район: 0312325504, 0702313288, 0703406969 (звонки и WhatsApp);
Октябрьский район: 0312576550, 0551401233, 0550401238 (звонки);
Свердловский район: 0312360104, 0702616144 (WhatsApp) 0707377577 (звонки).

В мэрии напомнили, что несмотря на некоторые послабления, принятые республиканским штабом для преодоления последствий коронавирусной инфекции и смягчения экономического ущерба, на территории города действует режим чрезвычайного положения.

«В связи с этим убедительно просим горожан, оставаться дома и не выезжать без веской причины, носить защитные маски и усиленно следить за личной гигиеной», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151744/
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