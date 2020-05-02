ГКНБ заявляет, что у Алмазбека Атамбаева нет жалоб на здоровье

В настоящее время состояние бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. Об этом сообщил ГКНБ.

По их данным, у бывшего президента нет жалоб, он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Ранее его адвокат Сергей Слесарев сообщил, что у бывшего президента критически низкое давление и он нуждается в госпитализации.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, судебные разбирательства по делу об освобождении Батукаева и событиям в Кой-Таше регулярно назначаются и проводятся.